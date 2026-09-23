Wi-Fi 7, 5000 Мбит/с, два 2,5G-порта и резервный интернет. Представлен роутер Asus ProArt PRT-BE5000

Для проводной сети предусмотрены два порта 2,5G с возможностью использования двух WAN-подключений

Asus вывела на китайский рынок новый маршрутизатор ProArt PRT-BE5000 с поддержкой Wi-Fi 7. На JD.com устройство предлагается по стартовой цене 999 юаней при обычной стоимости 1499 юаней.

Роутер получил четырехъядерный процессор MediaTek с частотой 2,0 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти DDR4. Суммарная скорость в двух диапазонах достигает 5000 Мбит/с: до 4320 Мбит/с приходится на 5 ГГц и до 688 Мбит/с — на 2,4 ГГц.

Поддерживается технология MLO, объединяющая диапазоны для снижения задержки и повышения стабильности соединения. Для проводной сети предусмотрены два порта 2,5G с возможностью использования двух WAN-подключений: при сбое основного соединения маршрутизатор автоматически переключается на резервную линию.

Особое внимание Asus уделила функциям для создателей контента. ИИ-ускорение распределяет пропускную способность и отдает приоритет творческим задачам, включая одновременную передачу файлов и работу с облачными сервисами.

За безопасность отвечает AiProtection с блокировкой вредоносных сайтов и изоляцией зараженных устройств, причем данные хранятся локально. Также есть поддержка AiMesh и трех независимых сетей для IoT-устройств, гостей и детей.