Представлены новые светильники Xiaomi — 660 лм, Ra97 и автоматическое включение/отключение

Новые Mijia Downlight 3 Pro получили скрытый источник света, регулировку от 2700 до 5700 К и поддержку Xiaomi Mesh 2.0

Xiaomi представила три новые модели потолочных светильников Mijia Downlight 3 Pro. Устройства получили изогнутую интегрированную конструкцию, которая практически сливается с потолком.

В основе используется фирменный полноспектральный светодиод с индексом цветопередачи Ra97. Производитель также заявляет отсутствие видимого мерцания и соответствие требованиям фотобиологической безопасности.

Мощность обновлённой версии составляет 12 Вт, а световой поток достигает 660 лм — на 65% больше, чем у предыдущего поколения. Цветовую температуру и яркость можно плавно регулировать в диапазоне от 2700 до 5700 К. Глубокая чашеобразная конструкция скрывает источник света на 45 мм и уменьшает блики, а угол рассеивания увеличен до 80°. За охлаждение отвечает алюминиевый радиатор с развитой рёберной структурой. Предусмотрены плавное включение и выключение, а также мягкий ночной режим.

За подключение отвечает Xiaomi Mesh 2.0 с поддержкой группового управления, быстрой настройки сети и удалённых обновлений OTA через Mi Home. Светильники также совместимы с Bluetooth Mesh и голосовым управлением.

Отдельная версия получила 24-ГГц радарный датчик присутствия: она автоматически включает освещение при появлении человека и выключает его после ухода. При объединении нескольких светильников вся группа может срабатывать одновременно, что особенно удобно для прихожих, коридоров и гардеробных.