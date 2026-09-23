12 способов разблокировки, распознавание лица и вен ладони, год без подзарядки. Умный замок Xiaomi с 2K-камерой поступает в продажу в Китае

Xiaomi сегодня начинает продажи Smart Lock 5 Max в Китае. Базовая версия стоит 3529 юаней, а с учётом государственной субсидии — 2999,65 юаня. Версия Dual Camera предлагается за 4352 юаня или 3699,2 юаня с субсидией.

Устройство получило стеклянную ручку, плавающую панель с кольцевой LED-подсветкой и AG-покрытие. Замок поддерживает 12 способов разблокировки, включая 3D-распознавание лица и вен ладони с помощью ИИ.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

Лицо система распознаёт примерно за секунду на расстоянии для пользователей ростом от 1,2 до 2 метров, а ладонь можно сканировать с расстояния 10–20 см. Старшая версия с двумя камерами дополнительно получила UWB: авторизованное устройство достаточно поднести к замку для бесконтактного открытия двери.

Dual Camera Edition оснащена 2K-камерой с углом обзора 192° и динамическим ночным видением. Внутри установлен 5-дюймовый экран, а ИИ способен определять присутствие людей и распознавать посылки. Предусмотрены уведомления о попытке взлома и приоткрытой двери, а также взаимодействие с другими устройствами.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

За автономность отвечают два аккумулятора общей ёмкостью 8000 мА•ч — до 11 месяцев работы. При заряде ниже 10% замок переходит в энергосберегающий режим, сохраняя базовые функции разблокировки ещё до 2,5 месяца.