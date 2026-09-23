Xiaomi выпустила посудомойку на 20 комплектов — 52 000 Па и паровая сушка при 115 °C

Xiaomi начала продажи встраиваемой посудомоечной машины Mijia Smart Dishwasher Built-in 20-Set Container в Китае. Рекомендованная цена составляет 4599 юаней, но на старте устройство можно приобрести за 3999 юаней или 600 долларов.

Машина выпускается в цветах «Звёздный чёрный» и «Ледяной кристаллический белый», а благодаря полностью встраиваемой конструкции должна интегрироваться в кухонный гарнитур. Объём камеры достигает 156 л, что позволяет разместить до 20 комплектов посуды.

За очистку отвечает бесщёточный двигатель постоянного тока с инверторным управлением и мощностью до 52 000 Па. Система использует два новых вращающихся распылителя в сочетании с тройным распылителем, направляя воду в труднодоступные места. Максимальная температура мойки достигает 75 °C, а для сушки используется пар с температурой до 115 °C. Интеллектуальный сенсор определяет степень загрязнения и автоматически выбирает подходящий режим. Также предусмотрена 70-минутная быстрая мойка одним нажатием.

Модель получила семизвёздный сертификат стерилизации с заявленной эффективностью 99,99999% и отдельный режим стерилизации. Система подачи свежего воздуха обеспечивает до 240 часов антибактериальной обработки с эффективностью 99,9%. Управлять машиной можно через приложение Mi Home и функцию Xiaomi Surge Smart Connect, а система способна запоминать наиболее часто используемые программы мойки.