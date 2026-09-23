52 зубца, контроль температуры 500 раз в секунду, плазма и 70 минут работы. Xiaomi представила беспроводной выпрямитель

Mijia Wireless Hair Straightener 2 получил три температурных режима и дисплей с показателями в реальном времени

Xiaomi представила Mijia Wireless Hair Straightener 2 — обновлённый беспроводной выпрямитель для волос, который получил улучшенную систему нагрева и увеличенное число зубцов расчёски.

Модель оснащена двумя аккумуляторами ёмкостью по 5000 мА•ч, обеспечивающими до 70 минут непрерывной работы, а для зарядки используется разъём USB-C.

В основе системы нагрева лежит плёнка из полиимида (PI). Пользователю доступны три температурных режима — 160, 180 и 200 °C. Встроенный LED-дисплей в реальном времени показывает температуру, энергопотребление и текущее состояние устройства. Электроника контролирует температуру 500 раз в секунду, чтобы поддерживать заданный режим нагрева. Конструкция расчёски теперь включает 52 зубца, что должно сделать обработку волос более равномерной.

Ещё одной особенностью стала плазменная система ухода за волосами. Во время работы выпрямитель генерирует до 37 млн высококонцентрированных композитных плазменных импульсов, включая 18 млн положительных и 19 млн отрицательных ионов. Они нейтрализуют статическое электричество на волосах, помогая сделать их более гладкими и визуально блестящими.

Цена устройства в Китае составляет 299 юаней или 44 доллара.