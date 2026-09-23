Кофеварка полного цикла Xiaomi с помолом, взвешиванием, экстракцией и сотней рецептов доступна для предзаказа в Китае

Встроенные весы измеряют количество кофе с точностью до 0,1 г.

Xiaomi Mijia Smart Italian Semi-Automatic Coffee Maker Pro открыла предварительные заказы в Китае. Официальная цена устройства составляет 4999 юаней, на этапе предзаказа — 4439 юаней, а с учётом государственной субсидии стоимость снижается до 3395,84 юаня или 500 долларов.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

Кофемашина мощностью 2200 Вт объединяет помол зёрен, приготовление эспрессо и вспенивание молока. Встроенные весы измеряют количество кофе с точностью до 0,1 г.

За экстракцию отвечает система с двумя независимыми насосами и нагревательными блоками, благодаря чему приготовление кофе и вспенивание молока могут выполняться одновременно. Используется насос ULKA с пиковым давлением до 19 бар. Два отдельных водяных контура исключают смешивание горячей и холодной воды, а пять NTC-термисторов и ПИД-регулятор помогают поддерживать заданную температуру.

Для холодных напитков предусмотрена импульсная экстракция при комнатной температуре. Система вспенивания поддерживает пять типов молока, включая растительное, и автоматически регулирует процесс.

Кофемашина получила интеллектуальный анализ кривой давления: после приготовления она отображает график экстракции и подсказывает, была ли она недостаточной, оптимальной или чрезмерной. Пользователь может вручную настроить девять параметров, включая помол, массу кофе, время и объём экстракции, температуру и параметры молока.

Через Mi Home доступны сотни облачных рецептов. Управление осуществляется вращением и нажатием на полноцветном TFT-экране, а приложение при первом подключении проводит пользователя через весь процесс приготовления и очистки.