Xiaomi выпустила компактную посудомойку за 250 долларов — горячая сушка при 80 °C и УФ-хранение

Xiaomi начала продажи Mijia Smart Dishwasher Countertop 5-Setting Pot в Китае. Устройство получило белый корпус со скруглёнными углами и передний LED-дисплей. Габариты составляют 550 × 598 × 350 мм, глубина дверцы — 600 мм, а внутри достаточно места для посуды на 2–5 персон.

За мойку отвечают четыре распылителя с 34 форсунками, создающими давление воды до 30 кПа. Оптические сенсоры и алгоритмы искусственного интеллекта определяют степень загрязнения примерно за 10 секунд, после чего система выбирает подходящую программу. Также предусмотрены интеллектуальное умягчение воды, съёмный моющийся фильтр и подсветка камеры. Одновременно можно мыть, в частности, кастрюли и сковородки.

Всего предусмотрено восемь режимов мойки, а для сушки используется горячий воздух температурой до 80 °C. Производитель заявляет коэффициент стерилизации 99,9999% и пятизвёздочный сертификат стерилизации. После завершения цикла посуду можно хранить внутри до 240 часов с использованием УФ-обработки для защиты от плесени и влаги. Управлять машиной и контролировать процесс мойки также можно удалённо через приложение Mi Home.

Обычная цена составляет 1998 юаней, но с учётом государственных субсидий она может снизиться до 1699 юаней или 250 долларов.