Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max первыми получат Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Президент Xiaomi Лу Вэйбин подтвердил, что линейка Xiaomi 18 Pro станет мировым дебютом нового поколения флагманских мобильных платформ Qualcomm. Презентация состоится сегодня, 23 октября.

Xiaomi 18 Pro первым получит шестое поколение платформы Snapdragon 8 Elite, при этом смартфону достанется чип Snapdragon 8 Elite Gen 6. Старшая модель Xiaomi 18 Pro Max дебютирует с более производительным вариантом в топовом исполнении под названием Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Обе однокристальные системы изготовлены по 2-нм техпроцессу TSMC N2. По словам Xiaomi, переход на 2 нм в сочетании с обновлёнными архитектурами CPU, GPU и NPU даёт одновременный прирост пиковой производительности и энергоэффективности. Топовая версия платформы впервые преодолеет частоту 5 ГГц на производительных ядрах Oryon.

Как уже сообщалось, стандартный Xiaomi 18 отложили до декабря, он получит Snapdragon 8 Ultra Gen 6 (другое название Snapdragon 8 Elite Gen 6).