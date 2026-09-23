Повторили за Apple? Xiaomi 18 Pro и Pro Max выходят сегодня, 23 сентября, а стандартный Xiaomi 18 отложили до декабря

Лу Вэйбин подтвердил раздельный график премьеры: сначала дебютируют Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max, а базовая модель появится позднее

Официальная презентация серии Xiaomi 18 Pro состоится сегодня, 23 сентября. Компания представит сразу две модели — Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max.

Производитель позиционирует новинки как флагманские камерофоны. По словам президента Xiaomi Group Лу Вэйбина, новый смартфон также получит рекордный для устройств компании показатель энергоэффективности одного кадра в играх.

Источник изображения: weibo // Xiaomi

Отсутствие обычного Xiaomi 18 на сегодняшней премьере уже вызвало вопросы у пользователей. Один из них напрямую спросил Лу Вэйбина, почему стандартной версии нет среди представленных моделей. Руководитель Xiaomi ответил, что расскажет о ней отдельно позже.

Ранее инсайдер Digital Chat Station сообщал, что стандартный Xiaomi 18 должны представить в декабре. По его данным, смартфон получит новейшую флагманскую 2-нм однокристальную систему Qualcomm — Snapdragon 8 Ultra Gen 6.