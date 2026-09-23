CATL запустила в Европе крупнейшее зарубежное производство аккумуляторных ячеек

CATL 22 сентября начала пробное производство на новом заводе по выпуску аккумуляторных ячеек в Дебрецене. Предприятие после выхода на полную мощность должно стать крупнейшей производственной площадкой компании за пределами Китая с проектной производительностью 100 ГВт•ч. Первые две линии уже работают в тестовом режиме, который необходим для настройки оборудования и проверки производственных процессов перед серийным выпуском.

Запуску предшествовали проверки со стороны венгерских властей. Ранее отдельные участки предприятия временно приостанавливали работу из-за вопросов к безопасности сотрудников, связанных с воздействием никеля. В результате инцидентов пострадали девять работников. CATL провела необходимые мероприятия по устранению нарушений, после чего власти подтвердили, что ранее выявленные недостатки устранены и производство может продолжаться.

Источник изображения: carnewschina // CATL

Завод в Дебрецене должен стать одним из ключевых европейских производственных центров CATL для поставок аккумуляторов автопроизводителям, развивающим выпуск электромобилей в Венгрии. Во время испытательного периода CATL обещает постоянно контролировать безопасность сотрудников и экологические показатели и передавать результаты венгерским регуляторам.