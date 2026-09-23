Пылесос, швабра и воздуходувка в одном устройстве за 40 долларов — представлен Portronics Mopcop Duo

Компактное беспроводное устройство получило модульную конструкцию, сменные насадки и около 30 минут автономной работы

Комфортный домPortronics

Portronics представила Mopcop Duo — беспроводное устройство для уборки, которое объединяет функции пылесоса, швабры и воздуходувки.

За сбор мусора отвечает бесщёточный мотор с силой всасывания до 17 000 Па и двумя скоростными режимами. Выбранный режим отображается светодиодным индикатором, меняющим цвет с синего на белый.

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Источник изображения: gizmochina // Portronics

Конструкция устройства позволяет быстро менять рабочие насадки. Для влажной уборки предусмотрена штанга с гибким соединением, поворачивающимся на 90 градусов, что упрощает перемещение по твёрдому полу и уборку вокруг мебели. В режиме воздуходувки Mopcop Duo можно использовать для удаления пыли с клавиатуры, подоконников и других поверхностей. В комплект входят широкая и узкая насадки, а также удлинённый шланг для труднодоступных мест, включая пространство между сиденьями автомобиля и диванными подушками.

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Источник изображения: gizmochina // Portronics

За автономность отвечают три аккумулятора по 2000 мА•ч — заявленное время работы достигает 30 минут. Заряжать устройство можно через USB-C без фирменного адаптера. Внутри установлен двухслойный моющийся HEPA-фильтр, который можно использовать повторно. При этом контейнер для мусора рассчитан всего на 90 мл, поэтому при уборке больших помещений его придётся регулярно очищать.

Новинка предлагается примерно за 40 долларов.

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