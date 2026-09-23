Экран 3000 нит, система FatMax, ЭКГ, датчик температуры, подключение к двум смартфонам. Часы Oppo Watch S2 показали на качественных изображениях

Новые часы получили продвинутые датчики здоровья, двухчастотный GPS и специальный режим для контроля жиросжигания во время тренировок

Oppo представила Watch S2 вместе с новыми смартфонами Find X10, а теперь появились качественные изображения. Часы получили корпус из нержавеющей стали толщиной 8,9 мм без учёта выступа блока датчиков, а их масса составляет 34,5 г.

Источник изображения: gizmochina // Oppo

В часах установлен 1,46-дюймовый AMOLED-дисплей: стандартная яркость достигает 600 нит, а в отдельных спортивных режимах на улице — 3000 нит. Доступны три цвета: Dynamic Orange, Mist Pink и Mountain Shadow Gray.

Главной особенностью модели стала система FatMax. Она рассчитывает персональный диапазон пульса для тренировок на основе роста, веса, пульса в покое и VO2 max. Во время занятий часы помогают удерживать нужную интенсивность и дополнительно оценивают расход жиров и углеводов.

Источник изображения: gizmochina // Oppo

Watch S2 поддерживает более 100 спортивных режимов и оснащены двухчастотным GPS. Набор датчиков включает 8-канальный оптический пульсометр, 16-канальный сенсор кислорода в крови, ЭКГ и датчик температуры. За 60 секунд устройство способно собрать данные по 13 показателям здоровья.

Oppo Watch S2 работают на ColorOS Watch 17, поддерживают NFC, жестовое управление и подключение сразу к двум смартфонам. Заявленная автономность достигает семи дней при обычном использовании и 10 дней в энергосберегающем режиме, тогда как с постоянно включённым экраном показатель снижается примерно до четырёх дней.

Источник изображения: gizmochina // Oppo

Часы получили защиту 5ATM, а также сертификаты IP69 и IP69K.