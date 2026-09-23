Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти и 185 Гц. OnePlus 16 набрал рекордные 5,38 млн баллов в AnTuTu

OnePlus 16 появился в базе AnTuTu V12 с результатом 5 384 433 балла. Из них 1 458 283 балла пришлись на CPU, 2 010 584 — на GPU, 766 362 — на память и 1 149 204 — на пользовательский интерфейс.

В конфигурации, прошедшей испытание, используются новая 2-нм однокристальная система Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (SM8975), 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и накопитель UFS 4.1 на 1 ТБ.

Источник изображения: gizmochina // OnePlus

Смартфон работает под управлением ColorOS 17 на базе Android 17, а дисплей поддерживает частоту обновления до 185 Гц. Помимо версии 16 ГБ + 1 ТБ, ожидаются варианты с 12/256, 12/512 и 16/512 ГБ.

OnePlus также существенно обновит камеры: основной модуль получит 200-мегапиксельный сенсор размером 1/1,4 дюйма, а компанию ему составят 50-мегапиксельные сверхширокоугольная и перископическая камеры.

Среди других ожидаемых особенностей — аккумулятор на 9000 мА•ч с зарядкой 100 Вт по кабелю и 50 Вт без проводов, а также 6,78-дюймовый экран BOE X4.

Премьера OnePlus 16 в Китае ожидается в октябре.