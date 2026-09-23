YouTube вернулся к росту в России — без него рынок оказался в минусе

В первом полугодии 2026 года среднее время просмотра на крупнейших видеоплощадках выросло на 6%, но без YouTube показатель снизился на 5%.

По данным Future Lab на основе Mediascope Cross Web, россияне в первом полугодии смотрели видео в среднем 87,7 минуты в день — на 6% больше год к году, о чем пишет Коммерсантъ.

Однако после исключения YouTube показатель оказался на 5% ниже. Сам видеосервис YouTube увеличил среднее время просмотра сразу на 24%, до 99 минут в день, после падения на 28,6% годом ранее.

Рост показателей сервиса связан в том числе с тем, что рынок достиг своего пика: в предыдущие два года он увеличивался за счет перераспределения аудитории, которая уходила с замедленного YouTube. Коммерсантъ

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При этом динамика отдельных российских платформ оказалась неоднородной. У Rutube время просмотра с учётом встроенных просмотров сократилось на 4,7%, до 41 минуты в день, хотя без учёта таких просмотров показатель вырос на 9,5%, до 62,8 минуты.

В Rutube с оценкой Future Lab не согласились и заявили о росте времени просмотра на 9,1% по данным Mediascope. В VK сообщили о росте показателя отдельного приложения «VK Видео» на 65%, почти до 100 минут.

На результаты рынка повлияли изменения поведения аудитории и особенности измерений. Future Lab не учитывала Smart TV, встроенные просмотры и «VK Видео» как отдельный показатель.

В Wink также отметили влияние ограничений мобильного интернета, тогда как доля просмотров на Smart TV растёт. «Яндекс» связывает рост с качеством поиска и рекомендаций, а Start — с более глубоким анализом контента и прогнозированием интересов аудитории.