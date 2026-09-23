«Священный Грааль ракетостроения»: опубликован перевод на русский свежего фильма о Starship

Вышел обещанный перевод на русский нового документального фильма SpaceX о Starship.

Компания называет ленту «Священным Граалем ракетостроения». В фильме показаны архивные кадры ранних испытаний Falcon 9, ночных посадок первых ступеней и работы центра управления — периода, когда повторное использование ракет ещё только становилось реальностью.

Затем фильм переносит зрителя к более современным испытаниям Starship. Инженеры SpaceX показаны во время операции по спасению плавающего прототипа Ship 40 после посадки в Индийском океане. Отдельное внимание уделено теплозащите: в ролике демонстрируются производство плиток на объекте, который внутри компании называют «пекарней», и испытания теплозащитного экрана перед атмосферным входом на скорости около Маха 25.

Главная идея фильма — переход от одноразовых запусков к ракете, которую можно быстро подготовить к следующему полёту и использовать снова и снова. SpaceX считает, что такая многоразовость способна изменить экономику космических запусков. Компания уже делает первые шаги в этом направлении: две теплозащитные плитки, снятые с Ship 40, планируется установить на Ship 41, что станет первым случаем повторного использования таких элементов на Starship.