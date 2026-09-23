У дилеров Lada можно будет заказать броневик — за 16 млн рублей

У него кресла от Mercedes-Benz V-Class и 9-ступенчатый «автомат»

На выставке Comtrans в Казани представили SKM M9 — новый коммерческий автомобиль марки АвтоВАЗа, который до конца 2026 года должен поступить в продажу. Одной из самых необычных модификаций стал бронированный семиместный минивэн стоимостью около 16 млн рублей.

Бронированный SKM M9 весит порядка 4,5 тонны. Заявленная защита рассчитана на попадания из автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова. В салоне предусмотрено семь мест, причем установлены кресла от Mercedes-Benz V-Class.

Производство специальных машин планируется организовать в Нижнем Новгороде на предприятии «Промтех». Эта компания является сертифицированным партнером АвтоВАЗа по разработке прототипов и серийному выпуску легкого коммерческого транспорта. Заказать броневик (и впоследствии обслуживать его) можно будет через дилерскую сеть Lada.

Помимо защищенной версии, на Comtrans впервые продемонстрировали SKM M9 в исполнении для скорой помощи. В общей сложности семейство предусматривает четыре базовых варианта: семи- и восьмиместные минивэны, девятиместный микроавтобус и грузовой фургон. На их основе будут создавать различные специализированные машины.

Обычный SKM M9 — переднеприводный автомобиль с 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с. Мотор работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

SKM — отдельная марка АвтоВАЗа для коммерческого транспорта. По задумке компании, ее модели должны занять нишу между Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями.