«Мы взломали ФБР». Хакеры украли данные всех сотрудников ФБР

Секретная служба уже не такая секретная

Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе нескольких сервисов, связанных с ФБР, и краже персональных данных действующих и бывших сотрудников ведомства, а также кандидатов на работу. ФБР подтвердило, что знает об этих заявлениях и проводит расследование.

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«Мы взломали ФБР. У нас есть данные обо всех сотрудниках и кандидатах на работу в ФБР», — сообщили хакеры ресурсу 404 Media.

Представитель ShinyHunters сообщил 404 Media, что группировка получила имена агентов ФБР, домашние адреса, номера телефонов, даты рождения и информацию о супругах. Хакеры утверждают, что им удалось получить данные всех сотрудников и соискателей, а общий объем похищенной информации составляет 2–3 ТБ.

В качестве доказательства группировка передала журналистам выборку, содержащую сведения примерно о 5000 сотрудников. 404 Media проверило часть записей с помощью инструментов OSINT Industries и Darkside от District 4. Некоторые номера телефонов действительно соответствовали людям с указанными именами, а часть была связана с сотрудниками Министерства юстиции США.

Кроме того, ShinyHunters взломала сайт вакансий ФБР. На странице появилась пародия на уведомления американских правоохранительных органов о конфискации сайтов с надписью «Этот сайт захвачен ShinyHunters». Позднее ресурс стал недоступен вместе с порталом для кандидатов на должность специального агента.

ФБР сообщило 404 Media, что ведомству известно о заявлениях о несанкционированной активности, затронувшей FBIjobs.gov. Сейчас инцидент расследуется.

По словам самих хакеров, первоначальный доступ они получили благодаря уязвимости нулевого дня в Oracle PeopleSoft. После этого, утверждает группировка, ей удалось проникнуть на серверы AWS GovCloud и выгрузить несколько терабайт данных.

Потенциальная утечка особенно чувствительна из-за характера данных. Домашние адреса, контакты и сведения о родственниках сотрудников правоохранительных органов могут использоваться для слежки, запугивания и других атак, а также представлять интерес для иностранных разведывательных служб.

Обычно ShinyHunters использует украденные данные для вымогательства, угрожая их публикацией. Однако на этот раз представитель группировки заявил, что финансовой мотивации нет. Позднее ShinyHunters потребовала от ФБР в течение недели исправить или удалить ранее опубликованный отчет о деятельности группировки.