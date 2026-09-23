180 дней на одной зарядке, более 180 режимов тренировок, офлайн-навигация, датчики ЧСС и SpO2, полная защита от воды. Представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex Dual Solar

Amazfit официально представила на мировом рынке защищенные смарт-часы T-Rex Dual Solar. Новинка получила 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей с пиковой яркостью до 3000 нит и стала одной из немногих моделей компании с полноценной солнечной зарядкой.

Главной особенностью часов стали фотоэлектрические панели, размещенные с передней и задней сторон корпуса. Amazfit заявляет до 25 дней автономной работы от встроенного аккумулятора емкостью 660 мАч при обычном использовании. При трех часах пребывания под солнечным светом яркостью 50 000 люкс в день передняя панель позволяет увеличить автономность до 34 дней. Использование задних солнечных панелей в тех же условиях дает до 51 дня работы, а в режиме Outdoor Extreme автономность увеличивается до 180 дней.

T-Rex Dual Solar оснащены сапфировым стеклом и корпусом из титана. Часы также получили поддержку офлайн-навигации и набор инструментов для тренировок, включая функции для комбинированных видов спорта. Предусмотрен фонарик, более 180 режимов тренировок, есть защита 10 ATM. По данным самой Amazfit, часы работают при температуре до -30 градусов Цельсия.

Продажи Amazfit T-Rex Dual Solar стартуют 22 сентября. В США часы стоят 650 долларов, в Великобритании — 650 фунтов, в странах еврозоны — 650 евро. В Европе первые поставки ожидаются в середине октября.