3К, 12,1 дюйма и 10 100 мА·ч: в России вышли в продажу Honor Pad 20 и Pad 20 Pro

В российских магазинах и на маркетплейсах стартовали продажи планшетов Honor Pad 20 и Pad 20 Pro. Оба устройства получили 12,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3000 х 1872 пикселя, яркостью до 700 нит и частотой обновления 120 и 165 Гц соответственно. Для некоторых версий доступен матовый экран Paperlike, который уменьшает отражения и блики.

Планшеты оснащены аккумулятором на 10 100 мА·ч. Заявленное время работы достигает 12 часов при просмотре видео и 13 часов при чтении. Толщина корпуса составляет 6,29 мм, масса — около 537 г.

Honor Pad 20 работает на Snapdragon 7 Gen 3, а Pad 20 Pro получил более производительную SoC Snapdragon 8s Gen 4. Оба устройства используют MagicOS 10.0 на базе Android 16. Для работы с документами предусмотрен режим ПК с поддержкой окон, мыши, клавиатуры и горячих клавиш. Также планшеты оснащены шестью динамиками.

Honor Pad 20 с 6/128 ГБ стоит 38 тысяч рублей, а версия 8/256 ГБ с Paperlike, клавиатурой и стилусом — 48 тысяч рублей. Honor Pad 20 Pro с 8/256 ГБ и тем же комплектом аксессуаров обойдётся в 55 тысяч рублей.