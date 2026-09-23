200 Мп, 7000 мА·ч, 100 Вт: в России открыли предзаказ на Huawei Nova 16s и Nova 16s Pro

Российские ретейлеры начали принимать предварительные заказы на новые смартфоны Huawei Nova 16s Pro и Huawei Nova 16s, а также беспроводные наушники Huawei FreeBuds Neo.

Huawei Nova 16s Pro получил 6,84-дюймовый экран с пиковой яркостью до 6000 нит, корпус толщиной 7,1 мм и массой 218 г. У Nova 16s — 6,68-дюймовый дисплей, корпус толщиной 7,3 мм и вес 199 г. Обе модели защищены от пыли и брызг (IP65} и оснащены аккумуляторами емкостью 7000 мА·ч с быстрой зарядкой 100 Вт.

Старшая версия работает на SoC Kirin 9010S и получила основную камеру на 200 Мп с сенсором RYYB, перископический модуль на 50 Мп с оптическим зумом 3,7х и цифровым увеличением до 100х. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп. Nova 16s оснащен SoC Kirin 8020, камеры включают основной 50-Мп модуль и 50-Мп телеобъектив, а фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп. В обеих моделях предусмотрены ИИ-инструменты для редактирования фотографий.

FreeBuds Neo оснащены 11-мм динамическими излучателями, поддержкой LDAC и активным шумоподавлением. Время работы составляет до 10 часов без кейса и до 40 часов с ним.

Среди прочих предзаказы начал принимать оператор МТС. Предзаказ на смартфоны действует с 24 по 30 сентября 2026 года. Скидка составляет 10 тыс. рублей для Nova 16s Pro и 13 тыс. рублей для Nova 16s. Наушники до 1 октября можно приобрести со скидкой 1 тыс. рублей. Цены с учетом скидок такие: