200 Мп, 7 лет обновлений и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: рассекречен флагманский камерофон Motorola Signature 27

Одна из первых моделей в мире на нового топовой SoC Qualcomm

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Motorola впервые показала флагманский смартфон Signature 27. Устройство продемонстрировали на Snapdragon Summit 2026, где Qualcomm представила новое поколение топовых мобильных платформ.

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Источник изображения: ITHome

Глава глобального продуктового маркетинга Motorola Mobility Николь Хаген заявила, что компания впервые внедрит новейшую флагманскую платформу Qualcomm — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 — в свою топовую линейку. Основной акцент сделан на локальном искусственном интеллекте и повышенной производительности.

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Источник изображения: ITHome

На Snapdragon Summit Motorola показала Signature 27 вживую. Смартфон получил заднюю панель со скошенными гранями и массивный блок основной камеры. На нем расположены пять круглых элементов: четыре относятся к камерам, еще один отведен под вспышку. Для Signature 27 уже подтвержден 200-мегапиксельный фотосенсор. Характеристики остальных камер и подробности об оптике Motorola пока не раскрыла. Также для Signature 27 заявлено семь лет обновлений. Из коробки смартфон получит интеграцию с Google Gemini.

Полные характеристики, стоимость и сроки начала продаж Motorola Signature 27 пока не объявлены.

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