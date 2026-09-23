200 Мп, 7 лет обновлений и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: рассекречен флагманский камерофон Motorola Signature 27

Motorola впервые показала флагманский смартфон Signature 27. Устройство продемонстрировали на Snapdragon Summit 2026, где Qualcomm представила новое поколение топовых мобильных платформ.

Глава глобального продуктового маркетинга Motorola Mobility Николь Хаген заявила, что компания впервые внедрит новейшую флагманскую платформу Qualcomm — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 — в свою топовую линейку. Основной акцент сделан на локальном искусственном интеллекте и повышенной производительности.

На Snapdragon Summit Motorola показала Signature 27 вживую. Смартфон получил заднюю панель со скошенными гранями и массивный блок основной камеры. На нем расположены пять круглых элементов: четыре относятся к камерам, еще один отведен под вспышку. Для Signature 27 уже подтвержден 200-мегапиксельный фотосенсор. Характеристики остальных камер и подробности об оптике Motorola пока не раскрыла. Также для Signature 27 заявлено семь лет обновлений. Из коробки смартфон получит интеграцию с Google Gemini.

Полные характеристики, стоимость и сроки начала продаж Motorola Signature 27 пока не объявлены.