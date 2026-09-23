12-дюймовый OLED, тонкий и лёгкий: в России стартовали продажи Huawei MatePad Air

Российские ретейлеры начали продавать новый планшет Huawei MatePad Air с 12-дюймовым OLED-дисплеем.

Планшет получил экран с разрешением 2800 х 1840 пикселей, плотностью 275 PPI и частотой обновления до 144 Гц. Пиковая яркость достигает 1200 нит. В версии PaperMatte используется матовое нанопокрытие, которое уменьшает блики и делает поверхность более похожей на бумагу. Дисплей занимает около 92% площади лицевой панели, а ширина рамок составляет 4,69 мм.

Толщина планшета — 5,3 мм, масса — 509 г. Емкость аккумулятора составляет 10 100 мА·ч. По данным производителя, ее достаточно для 16 часов воспроизведения загруженного HDR-видео. Зарядка Huawei SuperCharge мощностью 66 Вт позволяет восполнить до 42% энергии за полчаса.

Для планшета доступны стилус Huawei M-Pencil Pro и магнитная клавиатура. Приложение GoPaint предлагает более 150 вариантов кистей для рисования.

Цена у оператора МТС на Huawei MatePad Air PaperMatte Wi-Fi с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти вместе с клавиатурой составляет 79 тысяч рублей. Аналогичная версия с 8/256 ГБ стоит 73 тысячи рублей, а обычная Wi-Fi-модификация с 8/256 ГБ и клавиатурой — 66 тысяч рублей. Устройство доступно в трех цветах: белом, воздушно-голубом и розовой сакуре.