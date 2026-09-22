Чистый экран без вырезов и с рамкой шириной всего 0,96 мм. Опубликованы официальные изображения Red Magic 12 Pro+

Легче и тоньше предшественника, но по-прежнему с вентилятором

Red Magic впервые официально показала смартфон Red Magic 12 Pro+. Компания опубликовала тизеры с дизайном новинки и подтвердила, что полноценная презентация состоится в октябре.

Одним из главных изменений станет более удобный корпус. Производитель называет Red Magic 12 Pro+ самым приятным в руке флагманом бренда и обещает сделать его легче, тоньше, уже и более скругленным по сравнению с предшественником.

Особое внимание уделили дисплею. Ширина рамки уменьшилась с 1,25 до 0,96 мм, а углы экрана стали более скругленными. При этом Red Magic сохранит одну из фирменных особенностей серии — полностью цельную переднюю панель без вырезов и отверстий благодаря размещению фронтальной камеры под дисплеем.

Несмотря на уменьшение толщины и массы, компания не собирается отказываться от игровой направленности устройства. Глава Red Magic Gaming Phones Цзян Чао заявил, что 12 Pro+ рассчитан на продолжительную работу под высокой нагрузкой и получит мощную систему охлаждения для длительных игровых сессий. Судя по тизерной картинке, вентилятор останется на своем месте.

Red Magic также обещает узнаваемый дизайн и улучшенную повседневную работу программного обеспечения. Технические характеристики игрового флагмана пока не раскрыты — подробнее о начинке Red Magic 12 Pro+ компания расскажет ближе к октябрьской презентации.