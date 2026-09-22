Goldman Sachs утроил прогноз по выпуску гуманоидных роботов к 2030 году

Банк ожидает, что к 2035 году в мире будет выпущено около 6,5 млн человекоподобных роботов, а объём рынка достигнет $138 млрд

Goldman Sachs пересмотрел прогноз по развитию физического ИИ и значительно повысил ожидаемые объёмы производства гуманоидных роботов. Согласно новой оценке, к 2035 году в мире будет выпущено около 6,5 млн таких машин, а стоимость соответствующего рынка достигнет $138 млрд.

В 2026 году аналитики ожидают выпуск около 75 000 роботов, а к 2030 году — уже 890 000 единиц. Последняя оценка более чем втрое превышает прежний прогноз Goldman Sachs на конец десятилетия.

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На начальном этапе основными сферами применения должны стать склады, логистика и автомобильная промышленность.

Компании уже создают необходимую для этого программно-аппаратную инфраструктуру. NVIDIA развивает инструменты физического ИИ Omniverse, Cosmos, Isaac и Jetson, а Tesla переоборудует производство во Фримонте под специализированные линии для сборки гуманоидных роботов Optimus.

При этом Goldman Sachs отмечает отдельный риск для отрасли: развитие может замедлиться, если разработчики сильных ИИ-систем будут добровольно ограничивать работу из-за опасений, связанных с безопасностью.