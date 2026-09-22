2 нанометра и частота более 5 ГГц: представлены флагманские однокристальные системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

До 44% мощнее в графике

Qualcomm представила две новые флагманские однокристальные системы для смартфонов нового поколения — Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Анонс состоялся 22 сентября на Snapdragon Summit 2026 на Гавайях. Компания называет новинки самыми быстрыми мобильными CPU в мире и делает особый акцент на локальном искусственном интеллекте, играх и обработке изображений.

Обе платформы производятся по 2-нанометровому техпроцессу и используют фирменные процессорные ядра Qualcomm Oryon, графику Adreno и NPU Hexagon.

Главным достижением старшей платформы стала частота CPU — она впервые превысила 5 ГГц. По данным Qualcomm, производительность CPU выросла на 13%, энергоэффективность — на 37%, а отзывчивость системы — на 15%.

Еще заметнее прибавила графическая подсистема. GPU Adreno нового поколения обеспечивает прирост производительности до 44% относительно предшественника и при одновременном росте энергоэффективности на 40%.

Qualcomm также представила технологию Adreno Neural Fusion, которая объединяет традиционный графический рендеринг с возможностями искусственного интеллекта. ИИ может непосредственно участвовать в формировании изображения, улучшая графику без пропорционального увеличения нагрузки на обычные вычислительные блоки.

В сочетании с обновленными видеокодеками и интеллектуальной обработкой отдельных пикселей платформа получила более сложные возможности анализа сцен и обработки фото и видео.

Отдельное внимание Qualcomm уделила нейропроцессору Hexagon. Новое поколение Snapdragon создавалось с учетом развития так называемого агентного ИИ — систем, которые работают непосредственно на смартфоне, учитывают контекст и способны самостоятельно выполнять последовательности действий.

Выпуск двух версий платформы должен дать производителям больше свободы при создании флагманских устройств разных уровней: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 станет максимальной по возможностям версией, Snapdragon 8 Elite Gen 6 позволит использовать новые технологии в более широком ассортименте флагманов.

Первыми новые SoC Qualcomm намерены использовать Xiaomi, Vivo, Redmi, Oppo, OnePlus, Motorola, iQOO, Honor и Red Magic. Конкретные модели, сроки их выхода и цены производители объявят самостоятельно.