ИИ становится умнее — теперь учёные проверяют, способен ли он создавать роботов

RLE-Bench проверяет, способен ли ИИ-агент не только писать код, но и учитывать датчики, двигатели, механику и законы физики

Учёные Гарвардского университета и Технологического института Джорджии создали открытый тест RLE-Bench, который проверяет способность универсальных ИИ-агентов решать инженерные задачи при разработке роботов.

В отличие от многих существующих тестов, ориентированных главным образом на обучение алгоритмов управления, новый набор заданий охватывает весь цикл робототехнической разработки — от программного обеспечения и обработки данных с датчиков до проектирования аппаратных компонентов и интерфейсов.

RLE-Bench включает 48 задач в 4 направлениях. ИИ-агент должен понимать, как программный код взаимодействует с датчиками, двигателями и механическими узлами, разрабатывать алгоритмы управления и восприятия, интерпретировать показания датчиков и проектировать элементы робота. Все задания выполняются в симуляции: агент самостоятельно пишет код, запускает решение, анализирует результат и при необходимости корректирует его. При этом задачи построены с учётом реальных инженерных ограничений — например, веса, крутящего момента, баланса и геометрии конструкции.

Источник изображения: сгенерировано Muse

В одном из заданий ИИ должен спроектировать мобильную платформу, способную удерживать несколько роботизированных манипуляторов, которые достают предметы с полки на разной высоте. Конструкция может выглядеть работоспособной в цифровой среде, но в реальности оказаться неустойчивой и опрокинуться. Поэтому авторы RLE-Bench во главе с профессором Гарварда На Ли и доцентом Технологического института Джорджии Бо Даем рассматривают нынешнюю версию как отправную точку и рассчитывают расширить набор задач в RLE-Bench 2.0 на основе реальных инженерных проблем робототехников.

Новый тест оценивает именно способность ИИ проектировать и разрабатывать робототехнические системы, а не качество работы готовых роботов. Поэтому RLE-Bench нельзя напрямую сравнивать с соревнованиями физических роботов, включая прошедшие в августе 2026 года «Всемирные игры гуманоидных роботов» в Китае: в первом случае проверяется инженерное мышление ИИ, во втором — работа уже созданных машин в физических условиях.