Сертификация Boeing 777-9 под угрозой: к проблеме с двигателями GE9X может добавиться забастовка

Программе Boeing 777X грозит новая задержка. Контракты примерно 17 тысяч инженеров и технических специалистов, представленных профсоюзом SPEEA, истекают 6 октября. Если новое соглашение не будет одобрено, сотрудники смогут начать забастовку, которая фактически остановит сертификационные работы по семейству 777.

Первая попытка договориться провалилась в августе: предложение Boeing отклонили 64% инженеров и 72% технических специалистов. При этом почти 88% инженеров и около 90% техников проголосовали за предоставление профсоюзу права объявить забастовку.

11 сентября стороны согласовали новый вариант контракта. Boeing предлагает гарантированно повысить зарплаты на 10% с 2 октября после ратификации соглашения, еще на 4% — в марте 2027 года. В 2028–2030 годах повышение будет продолжаться за счет зарплатных фондов.

Переговорная команда SPEEA рекомендует сотрудникам принять предложение. Голосование пройдет с 24 сентября по 1 октября. Если большинство выступит против, забастовка сможет начаться после окончания действующего договора 6 октября.

Глава Boeing Келли Ортберг уже предупредил о возможных последствиях. По его словам, без инженеров сертификация 777 фактически остановится до окончания забастовки. Трудовой конфликт может затронуть и производство: Boeing рассчитывает продолжить сборку 737, однако сохранить запланированные темпы, вероятно, не удастся.

Для программы 777X потенциальная забастовка приходится на особенно сложный момент. Сертификация 777-9, сроки которой уже неоднократно переносились, столкнулась с новой проблемой, связанной с двигателями GE9X. Федеральное управление гражданской авиации США пока не разрешило начать испытания ETOPS — важную часть заключительного этапа сертификации двухдвигательного самолета. Эти испытания, в частности, определяют, насколько далеко лайнер сможет удаляться от подходящих запасных аэродромов и по каким маршрутам сможет эксплуатироваться. Причиной задержки стала проблема с долговечностью уплотнения между передней и задней частями корпуса GE9X. GE Aerospace уже разработала модернизированную деталь, но ее сертификация не завершена. При этом производитель двигателя утверждает, что установленное сейчас уплотнение безопасно использовать в текущей программе сертификационных испытаний.

Новые задержки особенно чувствительны для Boeing из-за большого портфеля заказов. По июльским данным, семейство 777X имеет около 650 твердых заказов: 526 на пассажирский 777-9, 35 на 777-8 и 85 на грузовой 777-8F. В июле Boeing также сообщила о заказе еще пяти 777-8F для MSC Air Cargo.

Крупнейшим заказчиком лайнера является Emirates — она законтрактовала 270 самолетов семейства. Авиакомпания уже неоднократно критиковала Boeing за многолетние переносы сроков программы. Теперь дальнейший график 777X зависит не только от решения технических проблем и согласования с регулятором, но и от результатов голосования сотрудников Boeing.