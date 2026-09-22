Amazon расширяет использование умных очков для курьеров. Более 275 000 доставок уже выполнены с их помощью

Очки выводят на экран маршрут, данные о посылке и предупреждения об опасностях

Amazon расширяет использование умных очков среди курьеров: компания сообщает, что с системой уже выполнено более 275 000 доставок, а новые устройства будут доступны в течение 2027 года. Очки выводят в поле зрения курьера сведения о посылке, пеший маршрут до адреса и предупреждения об опасностях, чтобы ему не приходилось постоянно переключаться между телефоном, посылкой и окружающей обстановкой.

Система сочетает компьютерное зрение, камеры, средства ИИ-ассистента, точное геопозиционирование и работу с дисплеем. После парковки автомобиля очки помогают найти нужные посылки внутри машины, затем прокладывают маршрут к месту доставки и могут предупреждать, например, о собаке на территории.

Использование устройства для владельцев партнёрских служб доставки и их сотрудников остаётся добровольным.

Источник изображения: Amazon

Аппаратная часть включает контроллер, встроенный в жилет курьера: в нём находятся органы управления, сменный аккумулятор и кнопка экстренного вызова.

Очки поддерживают рецептурные и фотохромные линзы. Ранее Amazon тестировала систему более чем с 12 партнёрами и сотнями курьеров в США. Демонстрация 2025 года показывала распознавание этикетки посылки, построение маршрута и голосовое предупреждение об опасности.

При этом Amazon пока что не раскрывает сравнительные показатели скорости доставки, точности распознавания, количества ошибок или происшествий. Поэтому 275 000 доставок показывают масштаб реального использования системы, но сами по себе не позволяют оценить, насколько очки повысили производительность или безопасность. Расширение программы до 2027 года делает её одним из заметных примеров применения компьютерного зрения и носимого интерфейса непосредственно в повседневной работе курьеров.