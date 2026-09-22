Что-то пошло не так: Samsung убрала дату глобального релиза One UI 9.0 для Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra

Сначала Samsung дважды перенесла дату релиза One UI 9.0 за пределами Южной Кореи, а теперь и вовсе убрала ее из документа

Samsung пока не начала глобальное распространение стабильной One UI 9.0 на базе Android 17 для смартфонов Galaxy S26: апдейт вышел еще 16 сентября, но доступен только в Южной Корее. Изначально Samsung сообщила, что в Таиланде One UI 9.0 станет доступна 21 сентября. Это позволяло предположить, что примерно в те же сроки начнется международное распространение прошивки. Однако указанная дата прошла, а обновление так и не появилось ни в Таиланде, ни на других глобальных рынках. После этого Samsung Thailand перенесла запуск на неделю — до 28 сентября. Теперь компания убрала из пресс-релиза и эту конкретную дату.

В актуальной версии документа говорится лишь о том, что One UI 9.0 для Galaxy S26 выйдет в сентябре. Это может указывать на то, что Samsung уже не уверена в запуске прошивки 28 сентября.

При этом сам сентябрьский срок пока сохраняется. Если компания не изменит планы, обновление должно начать распространяться до конца месяца, то есть не позднее 30 сентября. Впрочем, гарантировать это нельзя: сроки международного релиза уже переносились дважды. Причины задержки начала распространения финальной глобальной версии One UI 9.0 пока не раскрыты.