Китайцы показали Lexus LM, что такое роскошь. Представлен Voyah Dreamer 9: 761 л.с., полный привод, полноуправляемое шасси, 1500 км на баке бензина — 520 тыс. юаней (6,6 млн рублей)

Есть как гибридная версия, так и чисто электрическая

Бренд Voyah сегодня официально представил новый флагманский минивэн Dreamer 9. Модель доступна с подключаемой гибридной и полностью электрической силовыми установками, причем обе используют 800-вольтовую архитектуру. Цены стартуют с 420 тыс. юаней (5,3 млн рублей). Топовая гибридная версия стоит 520 тыс. юаней (6,6 млн рублей), топовая электрическая — 530 тыс. юаней (6,7 млн рублей).

Dreamer 9 получил массивную фирменную решетку с вертикальными планками, но теперь появилось несколько необычных деталей. В частности, «статуэтка» над решеткой радиатора автоматически выдвигается (прямо как у Rolls-Royce) и подсвечивается. Фары Huawei XPIXEL насчитывают в общей сложности 2,6 млн пикселей и умеют не только показывать приветственные анимации, но и проецировать на дорогу навигационные стрелки, предупреждения о выходе из полосы и другую информацию.

Минивэн получил двухцветную окраску, отполированные до зеркального блеска 20-дюймовые диски и сложную заднюю оптику. Салон предлагается в белом и коричневом цветах и отделан 18 вставками из скандинавского клена. Перед водителем и пассажиром установлены два 15,6-дюймовых дисплея, а панорамная крыша — почти на всю длину салона.

Основное внимание уделено пассажирской части. Кресла второго ряда могут перемещаться и поворачиваться на 45, 90 или 180 градусов, а в «режиме невесомости» спинка откидывается на 147 градусов. Предусмотрены массаж и съемные дисплеи управления, встроенные в оба подлокотника. Вентиляция, подогрев и массаж доступны на всех сиденьях, включая третий ряд.

Для задней части салона предусмотрено электрохромное стекло, способное менять степень затемнения за 10 мс. Также пассажирам доступны потолочный дисплей диагональю 21,4 дюйма и холодильник объемом 13 литров.

Шасси — с трехкамерной пневматической подвеской и двухклапанными адаптивными амортизаторами EDC. Спереди используются двойные поперечные рычаги, сзади — пятирычажная конструкция. Система VMC в реальном времени координирует работу полного привода, тормозов и подвески.

Задние колеса могут поворачиваться на угол до 10 градусов в обе стороны. Это должно облегчать маневрирование крупного минивэна на парковке и повышать устойчивость на высокой скорости. Интеллектуальная система полного привода самостоятельно распределяет тягу между осями в зависимости от дорожных условий.

Системы помощи водителю работают на базе платформы Huawei Qiankun ADS 5 с 37 датчиками. В состав комплекса входит новый 896-линейный лидар с двухканальной оптической системой и три радара для контроля слепых зон. Система рассчитана на использование в городе, на автомагистралях и при парковке.

Мультимедийная система — на базе Huawei HarmonySpace 6 и архитектуре MoLA 2.0. За голосовое и мультимодальное управление отвечает новая ИИ-модель SystemAgent с сотнями миллиардов параметров.

Все версии Dreamer 9 используют 800-вольтовую архитектуру. Подключаемый гибрид получил батарею на 65 кВт·ч и поддерживает зарядку мощностью 5C. По данным Voyah, заряд с 20 до 80% занимает 12 минут. В основе силовой установки лежит 1,5-литровый турбомотор, колеса приводятся двумя электромоторами общей мощностью 761 л.с. Гибрид ускоряется до 100 км/ч за 5,9 секунды. Запас хода на чистом электричестве — 340 км, максимальный запас хода — 1500 км (CLTC). Заявленный расход с разряженной батареей — 5,55 л/100 км.

Полностью электрическая версия оснащается тяговой батареей емкостью 120 кВт·ч. Мощность двух электромоторов — 646 л.с., запас хода — 700 км (CLTC). Разгон до 100 км/ч — за 5,9 секунды.

Гибридная версия Dreamer 9 будет конкурировать в Китае с Lexus LM, вот только китайская модель мощнее и в разы дешевле.