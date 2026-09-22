OpenAI близка к решению ещё одной задачи тысячелетия — гипотезы Ходжа, сообщает The Information со ссылкой на источник внутри компании.

Гипотеза Ходжа пытается установить связь между сложной геометрией многомерных пространств и более простыми геометрическими объектами, из которых можно было бы их построить. Она остаётся нерешённой с 1950 года и входит в число 7 задач тысячелетия, за решение каждой из которых назначена премия $1 млн. На сегодня решены только 2 из 7.

Ранее OpenAI заявила о решении задачи Навье — Стокса, что вызвало резкую реакцию математического сообщества. Учёные поставили под вопрос происхождение результата и указали на отсутствие прозрачной процедуры проверки. После этого OpenAI столкнулась с критикой из-за того, что ИИ-компании стремятся быстро получать результаты по громким математическим задачам, но гораздо меньше внимания уделяют их независимой проверке и научному осмыслению.

Источник изображения: сгенерировано Muse

По данным The Information, сотрудники OpenAI ожидают скорого результата по гипотезе Ходжа. При этом компания может отложить объявление, пока пытается выстроить взаимодействие с математиками так, чтобы не повторить ситуацию с Навье — Стоксом. На фоне конфликта несколько открытых писем с критикой OpenAI подписали математики, а сама компания отказалась от спонсорства математического мероприятия в Калифорнийском технологическом институте.

Пока доказательство гипотезы Ходжа не опубликовано и не прошло независимую проверку. Поэтому речь идёт о сообщении источника The Information о возможном результате OpenAI, а не о признанном решении задачи.