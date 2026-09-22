«Хаббл» запечатлел спиральную галактику NGC 4698, вращающуюся с собой вразнобой: центр перпендикулярен диску

Космический телескоп «Хаббл» получил изображение спиральной галактики NGC 4698, расположенной в 55 миллионах световых лет от Земли в созвездии Девы. Объект относится к обширному скоплению Девы — ближайшему к Млечному Пути крупному скоплению галактик — и демонстрирует редкую структурную аномалию: её центральный балдж вытянут почти под прямым углом к основному диску, а звёзды и газ вблизи ядра вращаются перпендикулярно остальной галактике.

Внешняя часть NGC 4698 выглядит обычно для спиральной системы: рукава, отмеченные непрозрачными сгустками пыли и вкраплениями ярких голубых звёзд, завиваются вокруг тонкого диска. Однако спиральный узор не доходит до центра — рукава словно избегают светящегося ядра и замыкаются в кольцеобразную структуру по периметру. Диффузное беловатое свечение балджа создаётся звёздами меньшего размера, старше и холоднее массивных голубых объектов внешнего диска. Они плотно расположены вокруг активно растущей сверхмассивной чёрной дыры с массой в миллионы солнечных.

Источник изображения: NASA / ESA / Hubble / D. Thilker, MAUVE-HST Team

Галактика была открыта Уильямом Гершелем 18 января 1784 года. По современным данным, необычная геометрия NGC 4698 — один из немногих известных случаев, когда балдж выступает из плоскости диска под прямым углом, а кинематика центральной области полностью рассогласована с остальной системой. Астрономы связывают это с внешним вмешательством: если галактика захватила газ из окружающего пространства, то молодое вещество могло сформировать в центре собственный диск, наклонённый относительно основного.

В пользу сценария с внешним источником говорит короткий «хвост» из нейтрального водорода, отходящий от одной стороны NGC 4698. Такие структуры считаются признаком малого слияния — события, при котором галактика поглотила карликового спутника.

Изображение получено в рамках обзора MAUVE-HST, исследующего ультрафиолетовое излучение ближайших галактик для уточнения механизмов звездообразования и эволюции звёздных популяций.