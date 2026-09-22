В Китае назвали самые качественные автомобили 2026 года: Volkswagen Passat, Audi A5L Sportback и Tank 300 — в числе лидеров

Лучшие модели по субъективной удовлетворенности владельцев — Ford Mondeo и BMW 5 Series

Платформа Chezhiwang совместно с консалтинговой компанией Car Research опубликовала результаты исследования «Качество автомобильной продукции в Китае 2026» (AQR). Рейтинг разделили на две категории: автомобили с наименьшим количеством подтвержденных жалоб и модели, которыми владельцы наиболее довольны.

За период с января по август 2026 года на Chezhiwang поступило 180 тысяч подтвержденных жалоб — на 15,46% больше, чем годом ранее. Более 77% обращений были напрямую связаны с качеством автомобилей. Чаще всего владельцы жаловались на мультимедийные системы, электронные функции салона, ассистентов водителя и другое электрооборудование. При этом претензий к бензиновым двигателям и качеству кузова стало меньше.

Исследователи также отметили интересную тенденцию: последовательные гибриды в среднем оказались надежнее электромобилей и параллельных гибридов. Среди главных проблем электрических моделей остаются расхождения между заявленным и реальным запасом хода, а также скоростью зарядки.

В массовом сегменте бензиновых седанов лучшим стал Volkswagen Passat, а в премиальном классе — Audi A5L Sportback (буквально несколько дней назад в Китае вышло обновление этой модели).

Среди внедорожников китайских брендов первое место занял Tank 300, среди моделей совместных предприятий — FAW Toyota Crown Kluger, а в премиальном сегменте победил Cadillac XT5. Лучшим минивэном признали GAC M8, а среди пикапов — Maxus Interstellar X.

В категории электромобилей победителями стали Wuling Bingo (доступный сегмент), Roewe D6 (средний класс), Li Auto i6 (дорогие модели), Voyah Dream+ (полупремиум) и Xiaomi SU7 Ultra в люксовой категории.

Среди подключаемых гибридов лучшими стали Hongqi HS6 PHEV, Fang Cheng Bao Ti 7, Volkswagen ID. Era 9X и Buick Century в своих ценовых сегментах.

Отдельный рейтинг оценивал субъективную удовлетворенность владельцев. Среди китайских бензиновых легковых моделей лидером стал Changan Uni-V, среди автомобилей совместных предприятий — Ford Mondeo, а в премиальном классе — BMW 5 Series.

В сегменте бензиновых SUV лучшими по отзывам владельцев стали Hongqi HS5, GAC Toyota Wildlander и Volvo XC60. Среди минивэнов первое место занял Buick GL8.

В категории электромобилей самые высокие оценки получили MG4, GAC Aion i60, Xiaomi YU7, Nio ES8 и Lotus Emeya. Среди гибридов владельцы наиболее довольны Nissan N6, Luxeed R7, Denza N8L и Aito M9.