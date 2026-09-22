Стартапы устали платить за чужой ИИ: и начали создавать собственные модели после обвала маржи на чужих

Стартап Harvey, оцениваемый в $15,6 млрд, начал 2026 год с валовой маржой около 50%, но к июню показатель опустился примерно до −50%. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник, причиной стал резкий рост потребления токенов клиентами: расходы на использование сторонних ИИ-моделей начали превышать выручку от соответствующих сервисов. В Harvey конкретные финансовые показатели не подтвердили, но сообщили, что за год объём токен-трафика вырос в 20 раз.

Ситуация изменилась после августовского запуска собственной модели Harvey, созданной на базе китайской модели Moonshot Kimi K3. После этого валовая маржа вернулась в положительную зону. Для стартапа собственная модель стала способом снизить зависимость от стоимости запросов к внешним поставщикам, хотя Harvey продолжает использовать Anthropic Opus для наиболее сложных задач.

Похожий переход рассматривают и другие компании. Медицинский стартап Abridge разрабатывает клиническую модель на открытых весах Nvidia, а Decagon уже направляет около 80% запросов клиентов через собственные модели. Финтех-компания Ramp, привлёкшая в июне $750 млн, впервые рассматривает полноценное обучение собственной модели. «Год назад это не имело абсолютно никакого смысла, — заявил генеральный директор Ramp Карим Атийе. — Сейчас смысла становится гораздо больше». По данным Bloomberg, такой подход всё активнее поддерживают венчурные фонды Sequoia Capital и General Catalyst.

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Для разработчиков закрытых моделей это означает изменение рыночной зависимости. Anthropic уже показывала инвесторам примеры стартапов, создающих собственные модели, одновременно подчёркивая, что Harvey всё ещё использует Opus. Глава Mistral Артур Менш также предупреждал европейских клиентов о рисках зависимости от закрытых поставщиков, указывая на ситуацию с Windsurf, доступ к моделям которой Anthropic отключила после начала разработки собственного Claude Code.

В сентябре проблема получила ещё один пример: OpenAI расторгла контракт с Cursor после покупки компании SpaceX, сославшись на прежние нарушения условий обслуживания компаниями Илона Маска. Европейский Закон о данных предусматривает для клиентов возможность смены поставщика, но не регулирует ситуацию, когда сам поставщик прекращает обслуживание. При этом собственная модель не становится универсальным решением: партнёр Menlo Ventures Мэтт Кранинг считает саму дилемму «иметь свою модель или нет» неправильной и отмечает, что во многих случаях разработка собственной модели может оказаться лишь имитацией независимости.