Alibaba показала Zhenwu V900 — ускоритель втрое мощнее предшественника: компания заложила цель в 20 гигаватт для дата-центров Alibaba Cloud к 2032 году

22 сентября на ежегодной конференции Apsara в Ханчжоу Alibaba представила ИИ-ускоритель Zhenwu V900 и сообщила о разработке модели с числом параметров от 5 до 10 триллионов — до четырёх раз крупнее текущего флагмана компании.

Одновременно озвучена цель по наращиванию глобальной ёмкости дата-центров Alibaba Cloud до более чем 20 гигаватт к 2032 году. Акции компании выросли на 5% после объявлений, сообщило Reuters.

Чип, разработанный подразделением T-Head, Alibaba называет «самым мощным ИИ-ускорителем Китая». По данным Bloomberg, производительность Zhenwu V900 втрое превышает показатели предшественника, а архитектура допускает сборку в кластеры до 500 000 единиц для обучения фронтальных моделей. Детали техпроцесса, характеристики памяти, цены и совместимость с программными фреймворками публично не раскрыты.

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Председатель Alibaba Джо Цай заявил, «что компания инвестирует в полностековый ИИ — чтобы перевести его от технологического прорыва к созданию ценности». Генеральный директор Эдди Ву выделил три фундаментальных направления для эры машинного интеллекта: модели, чипы и ИИ-облако.

Контекст анонса — ужесточение американских экспортных ограничений на поставки ускорителей Nvidia в Китай, заставляющее китайские технологические компании форсировать разработку собственных альтернатив. Заявленное количество параметров модели является метрикой масштаба, а не гарантированным показателем качества: архитектура, обучающие данные, методы постобучения и бенчмарки остаются нераскрытыми.

Цель в 20 гигаватт превращает анонс чипа из лабораторной новости в элемент крупной инфраструктурной программы. Для инженерных команд, работающих с ML-инфраструктурой, кластеры такого размера выводят на первый план вопросы межсоединений, распределённого обучения, энергоснабжения, охлаждения и отказоустойчивости — параметры, о которых Alibaba на текущем этапе деталей не предоставила.