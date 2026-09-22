«Мы первыми будем майнить биткойн в космосе»: стартап Starcloud, поддерживаемый Nvidia, отправит в космос ASIC-майнеры

Американский стартап Starcloud, поддерживаемый Nvidia, намерен до конца года впервые запустить майнинг биткойна на орбите. ASIC-майнеры установят на спутнике Starcloud-2, который станет первой коммерческой миссией компании, сообщил генеральный директор Филип Джонстон. «Мы первыми будем майнить биткойн в космосе», — сказал он.

Помимо специализированных майнинговых чипов, аппарат получит кластер графических ускорителей. Изначально Starcloud создавалась для разработки орбитальных дата-центров, ориентированных на искусственный интеллект, однако теперь компания рассматривает криптовалютные вычисления как еще одно перспективное направление.

По мнению разработчиков, главным преимуществом космических вычислений является практически непрерывный доступ к солнечной энергии. Кроме того, орбитальные центры обработки данных не ограничены дефицитом земли и энергетической инфраструктуры, с которыми сталкиваются крупные наземные дата-центры.

Джонстон утверждает, что именно майнинг биткойна может стать одним из наиболее экономически привлекательных сценариев использования орбитальных вычислений. Он сравнивает стоимость оборудования: ускоритель Nvidia B200 с потреблением около 1 кВт оценивается примерно в $30 000, а ASIC-майнер аналогичной мощности стоит около $1000. По его словам, это делает специализированные майнеры примерно в 30 раз дешевле в пересчете на киловатт вычислительной мощности.

При этом реализация проекта связана с серьезными инженерными сложностями. После запуска оборудование практически невозможно ремонтировать или заменять, а в условиях вакуума традиционное воздушное охлаждение не работает. Отвод тепла приходится организовывать с помощью радиаторов и других специальных систем терморегулирования.

Интересно, что на официальной странице миссии Starcloud-2 пока не упоминаются ни биткойн, ни ASIC-майнеры. Судя по всему, эксперимент с криптовалютным майнингом был добавлен к проекту уже после первоначального проектирования спутника.

Всего Starcloud планирует четыре орбитальные миссии. Компания рассчитывает использовать их для проверки того, насколько жизнеспособны космические дата-центры — как для искусственного интеллекта, так и для других энергоемких вычислительных задач.