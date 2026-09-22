Дороже топового MacBook Pro M5 Max, но зато со 192 ГБ ОЗУ. HP раскрыла цены на ноутбук ZBook Ultra G3a

Ноутбук HP ZBook Ultra G3a, который одним из первых на рынке предложит пользователям платформу Ryzen AI Max+ PRO 495 со 192 ГБ ОЗУ, в такой конфигурации обойдётся без малого в 7500 долларов.

Производитель раскрыл цены, правда, специфическим образом. HP создала целый калькулятор стоимости локального ИИ, где подсчитала, что затраты на дорогостоящий ноутбук благодаря его характеристикам и возможностям могут быть более выгодными, чем аренда облачных мощностей.

Как бы там нибыло, топовая система обойдётся в 7450 долларов, предлагая вышеуказанные компоненты, а также SSD объёмом всего 512 ГБ.

Для сравнения, топовый MacBook Pro на новой SoC M5 Max со 128 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 2 ТБ обойдётся в 7000 долларов. Правда, в ряде задач разница между 128 и 192 ГБ ОЗУ может быть критичной. В случае ноутбука HP версия со 128 ГБ оперативной памяти будет дешевле топовой сразу на 1450 долларов. Также будет доступна модификация с 64 ГБ ОЗУ и процессором Max 490 за 3900 долларов.