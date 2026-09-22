«Кубик» размером всего 3,5 см выдает мощность 80 Вт: новая сверхкомпактная зарядка Oppo с нитридом галлия стоит всего 30 долларов

Oppo запустила продажи компактного сетевого адаптера SUPERVOOC 80W Mini Super Flash Charge. Новинка использует нитрид галлия (GaN) и поддерживает несколько стандартов быстрой зарядки, а цена — всего 200 юаней (30 долларов).

За счет использования GaN-компонентов зарядное устройство получилось на 40% компактнее стандартного 80-ваттного адаптера. Масса — 76 граммов, габариты — 50 х 33,5 х33,5 мм.

С фирменным протоколом SUPERVOOC максимальная мощность достигает 80 Вт. Для более универсальной зарядки предусмотрены USB Power Delivery мощностью до 45 Вт и PPS до 55 Вт, то есть блок питания можно использовать не только со смартфонами с проприетарным стандартом, но и другими устройствами. Правда, во втором случае скорость зарядки будет ниже.

В комплект поставки входит зарядный кабель с силиконовым покрытием. Адаптер выпускается в двух цветах — бежевом и сером.