В Россию привезли обновленные BMW 7 серии (G70) — от 24,8 млн рублей

Не прошло и полгода с момента мирового дебюта модели на мировом рынке

В России привезли партию совершенно новых седанов BMW 7 серии поколения G70 — эта модель на мировой рынок вышла весной 2026 года. Автомобили уже в наличии у дилеров Москвы и Санкт-Петербурга. Цены — от 24,8 до 29 млн рублей.

Все ввезенные машины представлены в версии BMW 740 xDrive. Под капотом — 3,0-литровый рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель мощностью 400 л.с. и с крутящим моментом 580 Н·м. Он дополнен 48-вольтовой надстройкой и работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Привод — полный.

Внешне рестайлинг не изменил «семерку» радикально. BMW переработала оптику и обвес. Через программу BMW Individual доступна двухцветная окраска, на нанесение которой, по утверждению компании, требуется 75 часов.

Гораздо сильнее преобразился салон. Одной из главных новинок стал Panoramic iDrive — широкий дисплей, протянувшийся почти по всей ширине нижней части лобового стекла. Его дополняют центральный экран диагональю 17,9 дюйма и отдельный 14,6-дюймовый экран для переднего пассажира.

Для пассажиров второго ряда опционально предусмотрен 31,3-дюймовый BMW Theatre Screen. После обновления в развлекательную систему интегрировали камеру, позволяющую проводить видеоконференции прямо из автомобиля. В отделке салона используются кожа, ткань, натуральное дерево, металл и хрусталь.

Глобальная моторная гамма обновленной BMW 7 серии значительно шире представленной в России версии. Она включает бензиновые и дизельные шестицилиндровые двигатели, а также подзаряжаемые гибриды 750e xDrive и M760e xDrive мощностью 489 и 612 л.с. соответственно.