Лунная экономика может перевалить за $566 млрд к 2050 году — или не случиться вовсе. Deloitte назвала четыре рынка, от которых всё зависит
При более 400 миссий, запланированных на ближайшие 20 лет
Новый отчёт Deloitte Building the Lunar Economy оценивает совокупную экономическую ценность лунной деятельности до 2050 года в $343 миллиарда по консервативному сценарию и до $566 миллиардов — по ускоренному. Цифра складывается из двух стадий: стоимости инфраструктуры, необходимой для работы на Луне, и рынков, которые эта инфраструктура откроет после развёртывания. «Это в первую очередь история про инфраструктуру», — говорит соавтор отчёта Ракель Бускаино, руководитель направления новых и экспоненциальных технологий Deloitte Consulting.
Первая стадия охватывает 6 инфраструктурных рынков: транспорт, энергию, связь и навигацию, мобильность на поверхности, строительство и системы жизнеобеспечения. Вместе они могут принести $282 миллиарда при ускоренном росте, причём 73% этой суммы придётся на транспорт. Основное строительство ожидается близ южного полюса Луны, где залежи водяного льда и близлежащие гребни с продолжительным солнечным освещением способны поддерживать долгосрочные операции.
NASA и другие агентства всё чаще выступают в роли якорных заказчиков, запуская коммерческие рынки через сервисные контракты, а не традиционные госзакупки.
Вторая стадия — рынки, возникающие на готовом фундаменте. К ним отнесены данные, приложения для национальной безопасности, ресурсы вроде гелия-3 и произведённого на Луне ракетного топлива, а также производство для космических вычислений. Совокупно эти рынки могут дать до $284 миллиардов.
Отдельно отчёт оценивает более широкие общественные выгоды—инновации, научные открытия и вдохновляющий эффект—ещё в $541 миллиард.
Авторы отчёта подчёркивают: «процветающая лунная экономика далеко не предопределена. Среди препятствий — инженерные барьеры, длинные циклы разработки, неопределённость регулирования и коммерческий спрос, остающийся во многом недоказанным. В ближайшей перспективе доходы зависят от государственного финансирования, а решения по инвестициям и техническим стандартам, принимаемые сегодня, определят, кто именно будет участвовать в лунной экономике и кто получит создаваемую ею стоимость».
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