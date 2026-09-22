Роскосмос не собирается отказываться от ракеты «Союз-2.1а» — даже несмотря на то, что «Союз-2.1а» мощнее

Роскосмос объяснил, зачем ему сразу два почти одинаковых «Союза»

Роскосмос продолжит использовать ракеты-носители «Союз-2.1а» для пилотируемых полетов к Международной космической станции и запусков автоматических аппаратов. Адаптация более современной и энергоэффективной версии «Союз-2.1б» не означает отказ от существующего носителя.

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Внешне «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» практически не различаются, отличие — только в третьей ступени: на «Союзе-2.1а» установлен двигатель РД0110 (11Д55), а у «Союза-2.1б» — более современный и эффективный РД0124 (14Д23).

Именно повышенные энергетические возможности «Союза-2.1б» позволяют выводить большую полезную нагрузку. Недавно эту модификацию адаптировали для запуска грузовых кораблей «Прогресс МС» в рамках пилотируемой космической программы.

В перспективе «Союз-2.1б» позволит доставлять больше грузов не только на МКС, но и на будущую Российскую орбитальную станцию. Одновременно его использование расширит набор ракет-носителей, доступных для пилотируемой космонавтики.

При этом «Союз-2.1а» останется в эксплуатации. Роскосмос планирует и дальше использовать его как для автоматических космических аппаратов, так и для пилотируемых миссий к МКС. Таким образом, две модификации одной ракеты будут эксплуатироваться параллельно.