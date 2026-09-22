OpenAI, Anthropic, Google и SpaceXAI обвинили в сговоре для замедления развития ИИ

Против Anthropic, OpenAI, SpaceXAI и Google подан коллективный антимонопольный иск. Истцы утверждают, что компании незаконно договорились замедлить развитие искусственного интеллекта, ограничив тем самым улучшение продуктов, за которые платят пользователи.

В иске действия компаний квалифицируются как ограничение конкуренции и нарушение раздела 1 «закона Шермана», запрещающего соглашения между конкурентами, направленные на ограничение торговли.

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Поводом для обвинений стала публикация главы Anthropic Дарио Амодеи "We Must Pace the Frontier", в которой он призвал к «отраслевой координации для контроля темпов развития сильнейших ИИ-систем». Как утверждают истцы, затем идею публично поддержал Илон Маск, основатель SpaceXAI, а глава OpenAI Сэм Альтман также согласился с ней. Сооснователь Google DeepMind Демис Хассабис, согласно иску, назвал предложенный подход «правильным путём вперёд».

Истцы считают такую координацию ограничивающей выпуск продукта: если компании одновременно сдерживают темпы улучшения ИИ, то потребители получают менее быстро развивающиеся сервисы, хотя продолжают платить за них прежние цены. При этом сами компании, по мнению истцов, в одиночку не стали бы замедляться, поскольку это означало бы потерю пользователей, выручки, сотрудников и технологического лидерства. Истцы добиваются признания дела коллективным, судебного запрета на предполагаемую координацию и официального признания нарушения федерального антимонопольного законодательства. На момент подачи иска компании не ответили на запрос о комментарии.