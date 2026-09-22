Nvidia вкладывает ещё $1,5 млрд в SB Energy со скидкой 90% от цены IPO

Nvidia приобретает дополнительную долю в разработчике дата-центров SB Energy на $1,5 миллиарда. За эту стоимость Nvidia получает неголосующие акции нового класса N через частное размещение — экономический интерес без права голоса.

SB Energy располагает 8,8 гигаватт мощностей дата-центров по контрактам или в стадии строительства, включая проекты в Техасе и Огайо. Ключевой арендатор — OpenAI, которая также является инвестором и планирует собственное IPO. В январе 2026 года SB Energy выдала OpenAI варранты стоимостью $3,6 миллиарда на привязку 20−летней аренды кампуса на 10 гигаватт в южном Огайо.

SB Energy рассчитывает привлечь от $5 до $7 миллиардов в ходе размещения.

Интерес Nvidia имеет прямую технологическую подоплёку. Именно её чипы создают спрос, под который SB Energy строит инфраструктуру: новые процессоры Rubin с жидкостным охлаждением поднимают плотность стойки примерно с 250 до 600 киловатт. В одном только августе Nvidia купила доли в трёх компаниях, связанных с землёй и энергоснабжением для дата-центров.

SoftBank пообещал до 75 миллиардов евро на 5 гигаватт ИИ-дата-центров во Франции, с первым этапом в 3,1 гигаватта к 2031 году, включая площадки в Дюнкерке, Боскеле и Бушене. Стратегический партнёр по Дюнкерку — Schneider Electric, сеть которого примерно на 70% питается от атомной энергии. Европейский график на три года отстаёт от огайского кампуса, и ни один энергетический застройщик континента не финансируется по схеме с предпродажными скидками и варрантами в качестве арендной платы.