Ну теперь то точно GeForce RTX 50 перестанут гореть? Карты Asus научились отключаться сразу, как только ток превысит пороговое значение

Но только карты с поддержкой Power Detector+

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Видеокарты Asus, оснащённые фирменной технологией защиты Power Detector+, теперь смогут полностью отключаться сразу же, как только будет зафиксировано превышение порогового значения в системе питания. 

Фирменное ПО GPU Tweak III получило обновление 2.1.9.5, где уже реализована соответствующая функция. Одно из прошлых обновлений позволяло карте отключаться, когда повышенный ток сохранялся в течение определённого периода времени, теперь же система может отключать ПК сразу же, как только будет зафиксирован скачок. 

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Источник изображения: Videocardz

Напомним, Power Detector+ отслеживает ток на шести отдельных контактах питания разъема 12V2×6. Правда, предлагают такую технологию только топовые модели ROG Astral и ROG Matrix. 

 

  

  

  

 

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