Дефицит видеокарт GeForce RTX 50 усугубится ещё сильнее? Micron, похоже, перестала выпускать чипы GDDR7 объёмом 2 ГБ

Компания Micron, являющаяся одним из крупнейших производителей памяти на рынке, похоже, прекратила выпуск чипов памяти GDDR7 объёмом 2 ГБ. Как минимум они попросту исчезли из её каталога на официальном сайте.

Проблема в том, что такую память используют почти все видеокарты GeForce RTX 50. Да, сама Micron последней из большой тройки освоила выпуск GDDR7, но как минимум чипы D8FHL уже использовались для производства модели RTX 5060.

При этом Micron также наладила выпуск чипов GDDR7 объёмом 3 ГБ, которые используются, к примеру, в мобильной RTX 5090 Laptop и должны были бы использоваться в картах RTX 50 Super. И эти чипы из каталога никуда не исчезали. В настоящее время 3-гигабайтные чипы значительно дороже обычных объёмом 2 ГБ.

Насколько критичен для Nvidia уход Micron, неясно, но мы и без того видим дефицит видеокарт RTX 50 и внушительный рост цен. Напомним, актуальные модели Intel Arc и AMD Radeon используют более старые чипы GDDR6.