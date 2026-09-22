Sony запатентовала геймпад для PlayStation, который сможет принимать оплату за игры или внутриигровые покупки

Компания Sony в будущем может наделить геймпад для консоли PlayStation функциями терминала оплаты. Свежий патент как раз описывает соответствующую технологию.

Такое решение позволит геймерам оплачивать игры или внутриигровые покупки без необходимости вводить данные карты. Для кого-то такой вариант может быть намного проще классических.

Фактически, конечно, сам геймпад терминалом оплаты не является, а просто передаёт данные на консоль, но для пользователей это особой роли не играет.

Как именно происходит соединение геймпада и смартфона, не уточняется. Возможно, это NFC, но не похоже. Дело в том, что в патенте не сказано, что к геймпаду нужно прикоснуться смартфоном или картой. Вместо этого после того, как пользователь нажмёт кнопку оплаты на приставке, геймпад свяжется с находящимся рядом смартфоном, получит от него нужные платёжные данные и переправит их на консоль. Само собой, изначально пользователь должен будет одобрить такую связку смартфона и контроллера. Вероятно, всё это будет происходить по Bluetooth.

Учитывая, что такое решение может склонить некоторых геймеров активнее платить за какие-то внутриигровые товары, вполне вероятно, что технология действительно будет реализована в будущем.