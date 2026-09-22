Не ноутбук, а чудовищная конструкция. Durabook Z14I-DX3 имеет три 14-дюймовых экрана, три батареи, два порта COM и весит почти 10 кг

Японская компания Durabook выпустила мобильную станцию Z14I-DX3, которая технически является ноутбуком, но больше похожа на концепты из старых фантастических фильмов.

В первую очередь, конечно, устройство выделяется наличием трёх экранов. К основному по бокам крепятся ещё два, и всё это 14-дюймовые панели Full HD. В пресс-релизе сказано, что они одновременно отображают карты, видео и оперативные данные, обеспечивая четкое и всестороннее представление об обстановке и позволяя принимать более обоснованные решения специалистам, работающим в сложных условиях. Само собой, использовать их можно для самых разных сценариев.

Что интересно, сразу после упоминания сложных условий и оперативных данных компания тут же в тексте пишет, что новинка предназначена для периферийных вычислений в области искусственного интеллекта.

Как бы там ни было, технически ноутбук всё равно очень интересный. Правда, в основе лежат далеко не самые свежие процессоры. Это линейка Meteor Lake с моделями от Core Ultra 5 125U до Core Ultra 7 165U. Есть два слота для оперативной памяти, а к базовому SSD объёмом 256 ГБ можно добавить ещё два.

Станция может как обходиться встроенным в процессор iGPU, так и иметь дискретную графику. На выбор есть Nvidia RTX A500, RTX 3500 Ada или RTX 5000 Ada.

Возможности подключения включают разъём Thunderbolt 4, два порта RJ45, два порта COM, HDMI, VGA, ExpressCard 54 и несколько портов USB. Есть также Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а GPS, 4G LTE либо 5G предлагаются в качестве опции.

Что интересно, для работы двух боковых экранов используется собственная батарея ёмкостью 6700 мАч при напряжении 14,4 В. Основная батарея имеет ёмкость 6900 мАч при напряжении 10,8 В, а также можно подключить ещё одну с тем же напряжением и ёмкостью 4700 мАч.

Ноутбук защищён по стандартам MIL-STD-810H и MIL-STD-461G, может работать в широких диапазонах температур, а весит вся эта конструкция без малого 10 кг. Цена публично не раскрывается.