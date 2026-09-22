Сброшенные при посадке Perseverance балласты пробили 5 кратеров на Марсе и показали — стандартные законы образования кратеров ошибаются на порядок

Когда посадочный модуль миссии Mars 2020 входил в атмосферу Марса, на высоте около 1300 километров и скорости 4,7 километра в секунду относительно планеты он сбросил два вольфрамовых балансировочных груза массой по 77 килограммов (Cruise Ballast Mass Devices, CBMD), стабилизировавших аппарат в полёте. Вместе с фрагментами перелётной ступени общей массой почти 540 килограммов они врезались в поверхность под углом примерно 10 градусов, создав 5 кратеров в 70 километрах к северо-западу от гребня кратера Езеро — места посадки самого Perseverance.

Источник изображения: NASA / JPL-Caltech

Инженеры NASA превратили техногенный мусор в спонтанный эксперимент. Ключевое преимущество перед естественными метеоритными кратерами — точно известные параметры ударников: масса, скорость, угол. Обычно при анализе метеоритных кратеров эти величины неизвестны, что делает калибровку моделей ненадёжной. Свежие кратеры идентифицировали по снимкам с двух камер орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter — они демонстрировали характерные признаки недавнего образования: резкие края и специфическую отражательную способность.

Анализ изображений и трёхмерное ударно-волновое моделирование дали когезионную прочность грунта около 7 килопаскалей — примерно как у слегка влажного песка, который можно смять пальцами. Эта величина соответствует предыдущим данным, полученным тепловым зондом миссии InSight. Однако она оказалась значительно ниже значений, предсказанных стандартными законами масштабирования кратеров, которые, как показала работа, могут ошибаться на порядок при ударе высокоплотных объектов о малоплотную поверхность под малым углом.