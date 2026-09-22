Яндекс открыл 80-миллиардную языковую модель, обученную с нуля: AliceAI обходит DeepSeek и Nemotron по коду и олимпиадной математике при вдвое меньшем числе активных параметров

Яндекс опубликовал в открытом доступе языковую модель AliceAI-Foundation-80B-A3B-Base — эксперимент на пути к единой рассуждающей модели (ЕРМ), которая ляжет в основу агентных возможностей «Алисы AI».

Модель обучена с нуля, без использования весов сторонних открытых решений, и распространяется под лицензией Apache 2.0. Её архитектура построена по схеме MoE: из 80 млрд параметров в каждый момент активны только 3 млрд.

В претрейн-замерах модель лидирует или делит первое место в большинстве категорий, несмотря на то что все участники сравнения, кроме Qwen3.5-35B-A3B, крупнее неё. На LiveCodeBench v5-6 pass@1 она показывает 50,5 балла против 50,4 у Qwen и 38,1 у DeepSeek-V4-Flash-Base. На олимпиадном AIME 2026 делит лидерство с Qwen, а на HMMT Feb 2026 вырывается вперёд с результатом 96,9 против 87,9. В фактологических задачах перевес особенно заметен на русскоязычных данных: WikiWebFacts — 86,5 балла, CultCat — 86,5, HardMultiQA — 67,9.

Предыдущая закрытая модель Яндекса Alice AI LLM 235B проигрывает новинке в 75% случаев при втрое большем числе общих параметров.

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Наша модель занимает первое место на 8 из 10 бенчмарков фактологических знаний, образования и экспертных навыков, хотя все участники сравнения, кроме Qwen, крупнее неё. Особенно хорошо она справляется с задачами о российской культуре, русском языке, литературе, истории, медицине и праве Яндекс

Вместе с весами выложен технический отчёт, охватывающий весь процесс — от пайплайнов подготовки данных до стабилизации обучения. Описана четырёхстадийная схема: 17,5 трлн токенов основного претрейна, два этапа расширения контекста до 256K и стадия рассуждений с агентскими данными. Авторы подробно разбирают, как переход от дообучения к полному претрейну потребовал пересбора корпуса — фактологический веб увеличен вдвое, а аугментации распространены с точечных источников на весь корпус, что дало около 5 процентных пунктов на тесте HardMultiQA.

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Отдельный раздел посвящён обучению reasoning: математический корпус MaRS объёмом 27 млрд токенов, извлечённый из интернет-документов воронкой с конверсией 1 к 140 000, и синтетический корпус олимпиадного кода.

Практический интерес для разработчиков представляют два открытых русскоязычных бенчмарка. WikiWebFacts построен на статьях энциклопедий, часто попадающих в поисковую выдачу Яндекса, и на обезличенных поисковых запросах. HardMultiQA — на запросах пользователей к Алисе и включает не только короткие вопросы, но и задания с множественным выбором, перечислением сущностей и поиском ошибок в тексте. Для обоих опубликованы эталонные ответы и протоколы оценки. Модель, технический отчёт и бенчмарки доступны на Hugging Face.