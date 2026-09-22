Зонд BepiColombo провёл детальные измерения «солнечной бомбардировки» Меркурия — приборы впервые зафиксировали это вблизи

Солнечная частица пробила магнитное поле Меркурия во время пролёта BepiColombo на высоте 165 км. Сближение с планетой совпало с выбросом на Солнце

Четвёртый пролёт миссии BepiColombo мимо Меркурия 4 сентября 2024 года оказался уникальным по двум причинам. Аппарат прошёл всего в 165 километрах от поверхности — ближе, чем будет на штатной орбите, — и ровно в этот момент на Солнце произошёл мощный выброс заряженных частиц.

Прибор SIXS (Spectrometer for Solar Intensity X-rays and Particles), разработанный в Университете Хельсинки, зарегистрировал, как поток высокоэнергичных частиц пробил магнитосферу планеты и ударил по поверхности на большой площади. Удар частиц о грунт породил рентгеновское излучение, зафиксированное SIXS. Результаты расшифровки и исследования полученных данных опубликованы в Nature Astronomy.

Магнитное поле Меркурия слабее земного, а магнитосфера значительно компактнее, поэтому планета хуже экранирует поверхность от солнечных атак. Соавтор работы Рами Вайнио (Rami Vainio), профессор космической физики Университета Турку (Финляндия) и один из руководителей прибора, пояснил: наблюдения SIXS позволяют оценить, насколько разрушительное протонное излучение проникло бы в околоземное пространство и атмосферу при самых мощных космических штормах.

Источник изображения: ESA / JAXA

Событие стало реальной моделью условий, которые на Земле соответствуют экстремальной компрессии магнитосферы сильной солнечной бурей. Практическая ценность — в прогнозировании космической погоды, способной выводить из строя спутники, электрические сети и другую наземную и орбитальную инфраструктуру. Данные SIXS будут использованы в программе Center of Excellence in Space Resilience, цель которой — обеспечить безопасность коммерческих и научных операций на низкой околоземной орбите при самых жёстких условиях.

Миссия BepiColombo — совместный проект Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). За 8 лет с момента запуска аппарат совершил 6 гравитационных манёвров у Меркурия. Ранее в сентябре два орбитальных зонда — Mercury Planetary Orbiter (MPO) и Mercury Magnetospheric Orbiter (Mio) — отделились от транспортного модуля. В ноябре они выйдут на орбиту вокруг планеты, а к декабрю разойдутся по самостоятельным траекториям.